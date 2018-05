Sonates : l’Espagne // 06.05.2018

Sonates est l’émission de musique classique de Radio Campus Paris. Notre quinzième émission, diffusée le dimanche 6 mai 2018, est consacrée à l’Espagne.

« La musique espagnole, n’existe pas; elle est italienne pour un quart et maure pour le reste. » Voilà un constat bien pessimiste de Maurice Ravel sur la musique classique ibérique. Lui-même était pourtant proche de nombreux compositeurs espagnols mais il avait apparemment un doute sur leur originalité, ou du moins, la spécificité de leur style.

Il n’était pas le seul ! Les musiciens espagnols eux-mêmes doutaient de leur authenticité comme Manuel de Falla, un compositeur bien connu aujourd’hui, qui déclarait : “La meilleure musique espagnole, c’est Debussy.”

Malgré ces visions amères, on ne peut pas dire qu’il n’existe pas un style espagnol, et une musique espagnole. Les clichés ont la peau dure aujourd’hui, et bien souvent, quand on évoque l’Espagne, on imagine une guitare et des castagnettes. Mais la musique du pays s’aventure plus profondément. Les influences arabisantes et gitanes, liées à l’histoire du pays, se mêlent à des traditions régionales très fortes et en font un métissage appréciable et apprécié. Et lui confèrent sa singularité.

Bref, il y a énormément de choses à découvrir de l’Espagne, et vraiment de bonnes surprises. Alors, vamos, Sonates n°15 vous emmène en Espana !