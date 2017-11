Sonates : l’Angleterre // 03.12.2017

Sonates est l’émission de musique classique de Radio Campus Paris. Notre cinquième émission, diffusée le dimanche 3 décembre, est consacrée à la musique classique anglaise.



70 ans de mariage royal, c’est beau, ça se fête. Elisabeth II, de son vrai prénom, Elisabeth, est née le 21 avril 1926, elle a donc 91 ans. Elle le premier enfant du prince Albert d’York, qui deviendra le roi George VI, et de son épouse, Elizabeth, aussi. Son père est le second fils de George V. A sa naissance, il n’est pas prévu qu’elle devienne un jour reine car le prince de Galles, le futur Edouard VIII, est encore jeune et pourrait avoir des enfants. Edouard VIII monte sur le trône, mais abdique rapidement, préférant son mariage avec Wallis Simpson, une femme déjà divorcée, s’étant attiré les foudres de l’Eglise. Albert d’York devient roi, et sa fille aînée Elizabeth devient première dans l’ordre de succession au trône.

C’est ainsi qu’à la mort de son père, George VI, le 6 février 1952, elle devint Elizabeth II. Son mari, le duc d’Edimbourg, Philipp Mountbatten, devient prince-consort. Nous sommes partis pour 65 ans de règne, pour l’instant…

Et c’est pour ça que, tout naturellement, nous nous sommes dit : “tiens, pourquoi ne parlerions-nous pas de musique classique britannique ?” Et là, nous nous sommes heurtés à un obstacle : qui est capable de citer un compositeur ou une compositrice britannique très connu ? Comme les Mozart, Beethoven, Chopin, Tchaïkovsky… tous de nationalités différentes, tous représentants d’une certaine manière de composer selon leurs origines et leurs traditions.

Mais les Britanniques, eux, où sont-ils ? Henry Purcell, Edward Elgar, Benjamin Britten… ces noms de compositeurs n’ont malheureusement pas une résonnance importante auprès du grand public. Une chose est sûre après ce constat, la Grande-Bretagne n’est pas une grande nation de la musique classique comme l’ont été, pour ne citer qu’elles, l’Allemagne, la Russie, la France, l’Italie… Mais, ce n’est pas pour autant qu’il n’y a pas eu de pièces de qualité écrites outre-Manche. Pour cette 5e émission, tâchons donc de découvrir des grands noms de la musique classique britannique et de savoir, si oui ou non, il y a un style musical purement national.