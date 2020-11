Sommes-nous seuls dans l’univers ?

A l’heure ou tout le monde est coincé chez soi, l’Atome de Savoir vous propose un grand voyage à des année-lumières d’ici. L’équipe a reçu Françoise COMBES, astrophysicienne, professeure au Collège de France, médaille d’or du CNRS 2020 et André BRACK, astrobiologiste, Directeur de recherche émérite au Centre de biophysique moléculaire du CNRS d’Orléans, pour connaître leur avis sur la possible existence de vie extraterrestre. Expansion et dépaysement assurés !

Au programme :

[EDITO] Ce qu’on sait des extraterrestres – par Gaspard DELARUELLE

[INTERVIEW] Les missions spatiales – par Guillaume PETER

[CHRONIQUE] L’Actu scientifique – par Vadim IELKIN

[MUSIQUE] Tainted Love – Soft Cell

[INTERVIEW] Pourquoi cherche-t-on ? – par Guillaume PETER

[CHRONIQUE] C’est quoi l’infiniment petit ? – par Jade ADIL

Attachée de production : Joanna BLIN / Réalisation : Swann BLANCHET