Soirée de l’Environnement

A l’occasion de la journée internationale de l’environnement, l’équipe de L’Atome a fait une émission spéciale de 2h avec des invités de la sphère agroécologique. Pour discuter d’agriculture bio, des nouveaux OGM (NBT) et de la nouvelle politique agricole commune de l’Union Européenne (PAC), nous avons reçu Benoît Biteau, député européen, ingénieur agronome et paysan et Philippe Desbrosses, scientifique et agriculteur, membre fondateur de l’association Intelligence Verte.

Attachée de production : Joanna BLIN & Jade ADIL/ Réalisation : Bruno LIUZZI & Eliott JANON