Le mix de lundi soir est en ligne !

Pour ceux qui ont raté le passage du Rennais Jabba 2.3, père du Made. Festival, sur le 93.9 FM, voici le mix : une heure de deep-house pêchue comme il se doit !

Slowciety Radio Campus Paris Show : tous les lundis de minuit à une heure sur le 93.9. Tune in & keep it slow