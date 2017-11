Slowciety Show : Ce soir Ethyène, jeune prodige de la House

On reçoit ce soir avec un immense plaisir Ethyène, patron du Label Moonrise Hill Material.

Il commence la production à l’âge de seulement 16 ans et devient résident du collectif Artjacking France dans la foulée.

Façonnée en écoutant les sons de Chicago, Detroit ou Manchester, sa musique reflète une maturité et ses bonnes influences tout en ayant une approche personnel avec sa vision de la House Music.

La carrière de ce jeune producteur prend un nouvel élan quand il co-fonde avec Folamour le label Moonrise Hill Material. Depuis s’enchainent les succès et les tournées pour ces deux artistes.

Il est avec nous ce soir dans le Slowciety Radio Campus Paris Show de minuit à une heure !

Plus d’infos sur Ethyène : Soundcloud / Facebook / Instagram

Plus d’infos sur Slowciety : Soundcloud / Facebook / Instagram

Slowciety Radio Campus Paris Show : tous les lundis de minuit à une heure sur le 93.9. Tune in & keep it slow