Jeune talent et producteur prolifique d’Edinburgh, Kieran Apter nous a offert une heure de house mélancolique à retrouver juste ici !

Slowciety Radio Campus Paris Show : tous les lundis de minuit à une heure sur le 93.9. Tune in & keep it slow