Slowciety RCP Show : Kieran Apter est notre invité ce soir

Il fait partie des artistes émergents les plus excitants de la scène techno.

Slowciety a découvert Kieran Apter cet été alors qu’il s’apprêtait à sortir son 2ème EP un mois seulement après la sortie du précédent. Hyper productif, ce jeune dj et producteur d’Edimbourg nous a conquis avec son EP All I Want, adoubé par les grands boss de la scène électro – de Ame à Solomun en passant par &ME et Mano Le Tough.

Il nous fait l’honneur d’être notre guest dans l’émission d’aujourd’hui et d’ouvrir son mix par sa prochaine track en collaboration avec Leon Power prochainement disponible sur le label Anujadeep.

