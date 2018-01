Slowciety Radio Campus Show : Tom A

C’est Tom A aux platines ce soir dans le Slowciety Radio Campus Show !

Rendez-vous sur le 93.9FM à minuit pour découvrir une nouvelle facette du dj.

Ce soir c’est mix deep house down tempo et on commence en beauté avec le remix d’Utopia de Sunrom par Dandara.

Ca vient de sortir sur Slowciety et et c’est disponible juste ici !

Depuis son sous-sol du 13e arrondissement, Tom A agrémente son travail d’éléments aussi riches qu’inattendus. Infatigable chineur, il produit des Dj sets dont l’unique ambition est de faire danser sans répit. Au menu de ses sélections : la fraîcheur de Mahogani, la vigueur de Beste Modus, l’excentricité de Lobster Theremin, les surprises de Bobby Donny/Will & Ink. Vous l’aurez compris, inutile de le cantonner à un genre particulier, son mot d’ordre : le groove.

Slowciety Radio Campus Show : tous les lundis soirs de minuit à une heure sur le 93.9FM