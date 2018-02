Slowciety Radio Campus Show : Orsery

Ce lundi soir c’est Orsery aux commandes du Slowciety Radio Campus Show !

C’est en 2008 qu’Orsery joue pour la première fois au Café Noir, début d’une longue résidence hebdomadaire de plusieurs années. En parallèle il compose de son côté des musiques influencées aussi bien par la House de Chicago que la Techno de Détroit.

Après avoir joué dans des lieux qu’on ne présente plus tels que le Batofar, il décide de faire table rase et de prendre un nouveau départ. Il initie alors le lancement du label Slowciety dans lequel il promeut une musique éclectique et rafraîchissante au seul critère qualitatif.

Au menu ce soir :

Orsery unreleased track

Dj Koze – Nein König Nein

Orsery unreleased track

Nachtbraker – Hamdi

Matt Karmil – Play It

Fred Berthet – Addiction (Malcolm Remix)

Archie Hamilton & Benson Herbert – Systim

Acid Pauli – Jeanne (Axel Boman Remix)

Doc Daneeka – MAGNOLIA

DLP-11-Excerpt – William Basinski

Plus d’infos sur Slowciety : Soundcloud / Facebook / Instagram

Slowciety Radio Campus Show : tous les lundis soirs de minuit à 1h sur le 93.9FM