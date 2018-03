Slowciety Radio Campus Show : Kermesse World

On recevait hier Kermesse World dans le Slowciety Radio Campus Show !

Vecteur d’une esthétique et d’une identité sonore marquée, l’association culturelle qui tend à devenir label prône l’amusement bon-enfant et la pluralité. Pluralité que l’on retrouve dans leur vision de la fête et de la musique qualitative.

Déjà passé par Mellotron avec Kabaka et Bamao Yendé à l’occasion du Boukan Records #2, et par Rinse France à l’invitation des Beat X Changers, hier soir Amaury de Kermesse World était avec nous sur le 93.9FM.

A (ré)écouter juste ici ou sur Soundcloud

Plus d’infos sur Kermesse World : Soundcloud / Facebook / YouTube

Plus d’infos sur Slowciety : Soundcloud / Facebook / Instagram

Slowciety Radio Campus Show : tous les lundis à minuit sur le 93.9FM