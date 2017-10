Slowciety Radio Campus Show : Jabba 2.3 en direct ce soir !

Après Ceparu la semaine dernière, on reçoit ce soir Jabba 2.3 dans notre Slowciety Radio Campus Show !



DJ depuis plus de 20 ans, ayant connu les débuts de la scène européenne, Jabba 2.3 a posé ses valises à Rennes en 2007.

Il y a fondé les soirées Boogie Night puis les Made. qui ont vu défiler à leurs platines le gratin de la scène mondiale (de John Tejada à MCDE en passant par Radioslave).

Depuis 2016 il est à la tête du Made.Festival dont la 3ème édition aura lieu en mai 2018.

Et ce soir il est sur Radio Campus Paris avec nous de minuit à une heure !

Plus d’infos sur Jabba 2.3 : Soundcloud / Facebook

Plus d’infos sur Slowciety : Soundcloud / Facebook / Instagram

Tune in & keep it slow