Ce soir on a décidé de fêter les deux ans de Slowciety et de vous faire (ré) écouter le tout premier podcast !

Depuis on a parcouru pas mal de chemin :

🌍 75 podcasts d’artistes français et internationaux

🎧 15 événements à Paris et en banlieue

✊ 3 releases : Figures (remix by I:Cube), Guru de Sunrom, et très prochainement les remixes de Guru par Matt Karmil, Pional, Marc Piñol et Dandara