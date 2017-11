Slowciety Radio Campus Paris Show : Tom A

C’est Tom A, quatrième membre fondateur du label, qui s’occupe du Slowciety Radio Campus Paris Show ce soir ! Rendez-vous à minuit sur le 93.9 pour une heure de mix sombre, entre techno et deep-house.

Depuis son sous-sol du 13e arrondissement, Tom A agrémente son travail d’éléments aussi riches qu’inattendus. Infatigable chineur, il produit des Dj sets dont l’unique ambition est de faire danser sans répit. Au menu de ses sélections : la fraîcheur de Mahogani, la vigueur de Beste Modus, l’excentricité de Lobster Theremin, les surprises de Bobby Donny/Will & Ink. Vous l’aurez compris, inutile de le cantonner à un genre particulier, son mot d’ordre : le groove.

Slowciety Radio Campus Paris Show : tous les lundis de minuit à une heure sur le 93.9. Tune in & keep it slow