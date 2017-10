Slowciety Radio Campus Paris Show : CEPARU !

Lundi soir on recevait Ceparu dans notre émission Slowciety Radio Campus Paris Show !

Premier invité de notre résidence, il nous a offert une heure de micro house, tendue et rythmée, pour notre plus grand plaisir.

Tracklist : (shuffle mode)

Beneath Usual – Little Helper 270-5

David San – Psicofronico

Kitt Zenga – Pravda Vkusa

Laurent Ci – Pick and Pop

Mishel A, Lost.Act – Make it better

Tomash Ghz – Concect Disconncet (Oliver Nour remix)

Philipp Gonzales – Black Blues

Philipp Litchblau – Backwaterburg

Rich Forever – No Hands

Rodrigo Dp – S11

Sancho – Artool

Syn & Vlaskiu – Sous le ciel

Thomas Wood – Cave

Plus d’infos sur Ceparu : Soundcloud / Facebook / Instagram

Plus d’infos sur Slowciety : Soundcloud / Facebook / Instagram

Slowciety Radio Campus Paris Show : tous les lundis de minuit à une heure sur le 93.9. Tune in & keep it slow