Slowciety Radio Campus Paris : 6tizen

6tizen proposera ce soir un dj-set pour le moins slow, vitesse de croisière : 107 BPM.

En se donnant comme contrainte cette lenteur, il entend restituer les différents styles et les différentes atmosphères qui composent habituellement ses sets : deep, techno, ambient & worldmusic ; planants, sombres, drumless ou rythmés.

L’opportunité de découvrir des morceaux plus rarement joués…

Plus d’infos sur 6tizen : Soundcloud / Instagram

Plus d’infos sur Slowciety : Soundcloud / Facebook / Instagram

Slowciety Radio Campus Paris Show : tous les lundis de minuit à une heure sur le 93.9. Tune in & keep it slow