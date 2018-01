Skaterboy et pop punk

Quelle belle idée que d’avoir inventer le pop punk ! George et Andy ont fait réparer dans l’atelier de Xavier leur skateboard de jeunesse. Ceux du temps où ils étaient étudiants ! D’ailleurs, pendant cette émission, Andy vous parlera de cette époque bénie où il faisait des courses de transpalettes dans les rayons des galeries marchandes. Il a toujours su s’amuser, même dans son boulot d’étudiant.

George reste bien plus secret sur ce sujet, aurait-il des choses à cacher ? Quand à Xavier, lui, n’a peut-être jamais fait d’études, ce qui expliquerait sa supériorité intellectuelle.

De fait, cette émission va être aussi musicale. Vous y entendrez des titres qu’on aime bien même si on dit qu’on aime pas, des « guilty pleasure » en quelque sorte, et des classique. Bref une émission absolument subjective et presque totalement random ! On dit merci qui ? Merci George et Andy… Ah oui et merci Xavier.

La playlist :

Avril Lavigne – Skaterboy

Blink 182 – All the small things

Weezer – Say it ain’t so

Weezer – Undone (The sweater song)

Fishbone – Monkey dick

Green day – Wake me up when september ends

The Offspring – Why don’t get you job ?