Sine Qua Non Art : établir des passerelles

Sine Qua Non Art est la réunion d’un même élan et de deux parcours, ceux de Christophe Béranger et de Jonathan Pranlas-Descours. Quand Christophe a fait ses classes de danse au conservatoire avant d’intégrer le Ballet de Lorraine, Jonathan est arrivé à la danse avec un passage à Parts après avoir approché le corps par les arts plastiques. Tous deux ont des approches complémentaires et se rejoignent dans leurs volontés d’établir des passerelles. Leur goût pour les arts visuels ne se réduit pas à solliciter des artistes plasticiens pour des décors, accessoires ou costumes. Il s’agit pour chaque spectacle d’une collaboration à part entière où les processus créatif créent une émulation, un moteur. Leur dernière création, Nos désirs font désordre, conçu avec Fabio Motta à la direction artistique incite à repenser nos façons d’entretenir des liens en temps de pandémie et le partage des rôles entre interprète et chorégraphe. Prêt à passer du plateau au gradin et à travailler en corps collectif, ils interrogent certains rapports de force qui peuvent laisser penser à un académisme du contemporain.

Musique diffusée :

La musique diffusée durant l’émission a été choisiepar Christophe Béranger et Jonathan Pranlas-Descours

« Whole Lotta Love» de Led Zeppelin