Simone et Beyoncé – Centre culturel du CROUS de Paris

Simone et Beyoncé

Le féminisme en 2017

“Féminisme”, c’est, selon le Meriam Webster-Dictionary le mot le plus recherché sur Internet en cette année 2017, mais aussi le thème de cette émission que nous vous avons concoctée avec amour et bienveillance dans le cadre d’un atelier proposé par le Centre culturel du CROUS de Paris.

Au programme :

Une interview de Marie-Pierre Rixain, députée de l’Essonne et Présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée Nationale.

Un reportage sur une réunion publique sur le harcèlement de rue organisée par Politiqu’elles, avec Pauline Chanvin, chargée de presse de Politiqu’elles, Ione Jackson, en service civique à la direction régionale des droits des femmes et étudiante en sociologie, Bulle, étudiante en année de césure après un M1 Métiers de l’Audition et Audiovisul et Inès, étudiante en M2 de Théorie de la littérature.

Un reportage sur la place des femmes dans les orchestres, réalisé lors d’une répétition du Choeur et Orchestre de la Sorbonne (COSU) avec : Andréa, trompettiste, Mathilde, tromboniste, Clara, clarinettiste et Corinna Niemeyer, chef d’orchestre.

Une interview de la metteur en scène Pauline Ribat, sur son spectacle Depuis l’aube (ode aux clitoris).

Une chronique sur la représentation des femmes au cinéma avec Baptiste.

++ Des micro-trottoirs sur les affaires qui ont marqué la fin de l’année 2017 et une playlist spéciale Simone et Beyoncé

Animation : Moona

Reportages, chroniques et micro-trottoirs : Chaïma, Baptiste, Faustine, Garance, Jikaëlle, Marie, Patrick et Sonia

Merci au Centre Culturel du CROUS de Paris pour son accompagnement. Pour découvrir sa programmation, c’est ici!