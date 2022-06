Silence, on chauffe !

L’émission des étudiant.es de l’Université Paris-Saclay

Le vendredi 13 mai 2022, 8 étudiant.es ont réalisé « Silence, on chauffe ! », une émission sur le changement climatique. Ce sont 8 étudiants en master ou doctorat de l’Ecole Universitaire de Recherche Institut Pierre Simon Laplace – Climate Graduate School (IPSL-CGS), certains en sciences du climat ou de l’environnement, certains en journalisme spécialisé sur le climat,

qui se retrouvent pour imaginer ensemble le monde de 2050.

Trois courtes fictions explorent le quotidien de personnages dans un monde plus chaud, en abordant à la fois des aspects climatiques et socio-politiques, dans Médicane sur le bassin

méditerranéen, Le pass de trop en France métropolitaine et Dégel dans le grand nord Sibérien. Colombine et Mathieu animent cette émission avec leurs deux invités, Valérie

Masson-Delmotte, paléoclimatologue au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE) de l’IPSL et Co-présidente du premier groupe de travail du GIEC, le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat, et Loup Espargilière, rédacteur en chef de « Vert, le média qui annonce la couleur ». Ils discutent d’adaptation, d’atténuation et des possibles évolutions sociales et géopolitiquesn dans cette émission à la croisée des mondes des sciences du climat et des médias.

Présentateur et présentatrice : Colombine Balcaen et Mathieu Ratynski

Fiction Médicane : Clarisse Albertini, Clément Devenet, Victor Van-Aalderen

Fiction Le pass de trop : Alexis Marriaca, Blandine Garot, Mathieu Ratynski

Fiction Dégel : Colombine Balcaen et Jules Chabot

Réalisateurs : Clément Devenet et Victor Van-Aalderen

Musique : Météo, EDGE

Un cycle d’ateliers radio animé par Tiphaine Claveaux et Margot Page dans le cadre des ateliers d’initiation aux pratiques radiophoniques organisés par Radio Campus Paris.