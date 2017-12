ÉCHOS #04 : SIA – Everyday Is Christmas // 10.12.17

Et nous revoilà! Pour une édition spéciale de Échos, une spéciale Noël… parce que c’est bientôt Noël.

Dans cette émission on s’intéresse à la place des chants de Noël dans la musique populaire, on revient aux origines du style, en remontant jusqu’à nos jours, et notamment jusqu’au 17 novembre dernier quand Sia à fait paraître son dernier album, Everyday Is Christmas, qui tient on le verra une place particulière dans sa discographie.

Des chants sacrés, jusqu’à Mariah Carrey en passant par Broadway où nous croiseront Frank Sinatra et Dean Martin, on remonte les échos de Noël jusqu’au fond des âges pour essayer de comprendre pourquoi la pop culture s’enflamme toujours à Noël, dans quel but et sous quelle forme…

Playlist :

– Titanium / David Guetta ft Sia

– Elastic Heart / Sia

– The Greatest / Sia

– Les anges dans nos campagnes / Il Est Né le Divin Enfant

– Let It Snow / Vaughn Monroe

– All I Want For Christmas / Mariah Carrey

– Happy Xmas (War Is Over) / John Lennon – Yoko Ono

– Christmas Is Going To The Dogs / Eels

– Don’t Shoot Me Santa / The Killers

– Snowman / Sia

– Alone On Christmas Day / Phoenix

– Everyday Is Christmas / Sia

– Underneath The Mistletoe / Sia

– Santa’s Coming For Us / Sia

– Candy Cane Lane / Sia

– Ho ho ho / Sia

– Underneath The Christmas Light / Sia

Par ailleurs, on vous recommande grandement la lecture de l’article dédié au dernier album de Sia sur le blog musical Club Corbeille, vous le trouverez ici …

Réalisation : Antonin Simard

Présentation : Quentin Bresson (@Q_bresson) – Paul Gabriel (@PauulGabriel )