Service public : la bataille du rail face à Macron ? 26.03.18

Comme tout les mois, Radio Parleur le son de toutes les luttes vous donne rendez-vous ce mardi 27 Mars de 20h à 21h sur les ondes de Radio Campus Paris

Au programme :

Pour ce 27 mars, Que pouvait t’on évoquer d’autres que la bataille du service public qui s’est engagé entre le gouvernement et l’union des cheminots, fonctionnaires et manifestants solidaires ?

Notre invité : Bruno Poncet, membre du bureau fédéral SUD-rail.

Après la mobilisation du 22 Mars, avant le début des grèves « perlées » de 2 jours sur 5 de travail le 3 avril prochain, on fait le point avec lui.

Jeudi dernier, cheminots, membres de la fonction publique et manifestants solidaires ont défilé un peu partout en France pour protester contre les réformes lancées par le gouvernement d’Edouard Philippe. Plus de 500 000 manifestants en France selon la CGT, 323 000 selon la police, quelques soit le chiffres retenu, ce 22 mars restera comme la première mobilisation d’ampleur depuis le début de quinquennat Macron et le déclenchement de l’avalanche de réforme dans tout les domaines. A partir du 3 Avril ,les cheminots montent au créneau pour 3 mois de grèves par intermittence 2 jours sur 5 de travail. Une stratégie inédite dans l’histoire des mouvements sociaux hexagonaux. Alors que peut on dire de ce choix ? Quels enjeux détermineront la réussite ou non du mouvement à venir ? La journée du 22 Mars a t-elle lancé une dynamique suffisante pour inquiéter le gouvernement ? On voit ça dans la Mensuelle de 20h à 21h sur le 93.9 FM.

Et comme Radio Parleur c’est le son de toute les luttes.

Nous serons aussi au coeur du procès de l’affaitre « Tarnac » qui rendra son verdict le 12 Avril prochain

Nous serons avec un militant de Montpellier victime de violences, la semaine dernière, lors de l’attaque d’étudiants par des hommes masqués armés de bâton de bois au cours de l’occupation de la faculté de droit de la ville. Le doyen de la faculté est accusé d’avoir ouvert la porte aux agresseurs, il a depuis démissionné et la situation reste tendue à Montpellier.