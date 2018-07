Service civique : Accompagnement technique des bénévoles

Offre de volontariat « Assistant.e de diffusion : accompagnement des bénévoles dans la diffusion de leurs émissions » – Radio Campus Paris

Radio Campus Paris recherche un.e volontaire « accompagnement des bénévoles dans la diffusion de leurs émissions » en service civique pour la saison 2018/2019. Toutes les informations sur ce qu’est le service civique et ses modalités sont sur ce site :

http://www.service-civique.gouv.fr/

>>Présentation de la structure

Radio Campus Paris est la radio culturelle et citoyenne des jeunes et étudiants d’Ile-de France. C’est une association loi 1901 qui compte plus de 300 bénévoles. Elle diffuse plusieurs dizaines d’émissions aux thématiques variées et fait vivre des partenariats avec des institutions franciliennes aussi diverses que le Musée du Quai Branly, Le Point Ephémère, La Colline…

Elle a une mission de création de contenu et de diffusion radiophonique, mais aussi de médiation, d’éducation populaire et de participation à la vie festive et culturelle de la région Ile-de France.

>>Objectif de la mission

L’assistant.e de diffusion sera chargé.e de veiller, en lien avec le responsable d’antenne et le responsable technique, à la qualité d’antenne tout en participant à l’accompagnement et à la mobilisation des bénévoles de l’association.

>>Profil recherché :

– Être attiré.e par le monde de la radio associative

– Avoir le sens du travail en équipe et de bonnes aptitudes relationnelles

– Avoir un intérêt pour le son (pas de qualification technique exigée, nous assurons la formation du/de la volontaire aux outils de production)

>>Description des activités

-Chargé.e du suivi pour s’assurer de la qualité d’antenne

– Accompagnement des bénévoles dans la gestion du planning, le contrôle de la qualité des productions et conseils en montage et prise de son.

– Aide au/à la chargé.e d’antenne dans la mise en place de projets d’émissions spéciales, en studio ou hors-les-murs.

– Soutien à la réalisation des habillages afin de valoriser le contenu des émissions portées par les bénévoles

– Soutien aux opérations extérieures dans le cadre des actions d’éducation populaire de la radio

>> Infos complémentaires

Début du volontariat : 17 Septembre 2018

Durée : 9 mois // 24 heures par semaine

Indemnité : 580,62 € / mois

>>Contact

Merci d’envoyer votre candidature formalisée par courriel en précisant que vous postulez à l’offre « Coordination d’antenne » aux adresses suivantes : antenne@radiocampusparis.org / technique@radiocampusparis.org / secretaire@radiocampusparis.org

Date limite d’envoi des candidatures – Vendredi 31 août 2018