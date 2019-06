Service civique : Développement de l’éducation aux médias

Offre de volontariat « Accompagner le développement de l’activité d’éducation aux médias » – Radio Campus Paris

Radio Campus Paris recherche un.e volontaire « Education aux médias » en service civique pour la saison 2019/ 2020. Début du volontariat mi-septembre pour une durée de neuf mois. Toutes les informations sur ce qu’est le service civique et ses modalités sont sur ce site :

http://www.service-civique.gouv.fr/

>>Présentation de la structure

Radio Campus Paris est la radio culturelle et citoyenne des jeunes et étudiants d’Ile-de France. C’est une association loi 1901 qui compte plus de 300 bénévoles. Elle diffuse plusieurs dizaines d’émissions aux thématiques variées et fait vivre des partenariats avec des institutions franciliennes aussi diverses que le Musée du Quai Branly, Le Point Ephémère, le Théatre de La Colline…

Elle a une mission de création de contenu et de diffusion radiophonique, mais aussi de médiation, d’éducation populaire et de participation à la vie festive et culturelle de la région Ile-de France.

>> Objectif de la mission

Les activités d’éducation populaire ont pour but de transmettre les bases de la pratique radiophonique, de favoriser l’expression libre et créative à l’aide des outils sonores (reportages, émissions, ateliers etc.), et de proposer une éducation aux médias à divers publics de différentes tranches d’âges. La.e volontaire se consacrera intégralement au développement de cette activité en collaboration étroite avec les salariés et les bénévoles.

>>Profil recherché :

– Être attiré.e par le monde associatif et le milieu de l’animation.

– Être imaginatif.ve et dynamique, disposer d’une bonne aisance relationnelle, avec les adultes comme avec les enfants.

– Être rigoureux.se et persévérant.e.

– Avoir une appétence pour l’écriture et l’administration.

>> Description des activités

Sous la tutelle du/de la chargé.e de développement de Radio Campus Paris ainsi que des membres du bureau, en collaboration avec toute l’équipe salariée :

– Contribuer aux activités d’éducation populaire de Radio Campus Paris en proposant des interventions d’initiation au média radio, ou de formation à la pratique radiophonique.

– Participer à l’entretien et au développement des partenariats avec des associations et/ou des institutions publiques ou issues de l’Economie Sociale et Solidaire qui pourraient bénéficier de ce type d’interventions.

– S’appuyer au quotidien sur l’équipe de formateurs et de bénévoles de RCP en les mobilisant, les informant et les associant au montage de projets d’éducation populaire.

– Inventer, imaginer, faire des propositions !

– Valoriser à l’antenne ou sur les réseaux de Radio Campus Paris les activités d’éducation populaire.

>> Infos complémentaires

Début du volontariat : 16 Septembre 2019

Durée : 9 mois // 24 heures par semaine

Indemnité : 580,62 € / mois

>> Contact

Merci d’envoyer votre candidature formalisée par courriel en précisant que vous postulez à l’offre « Education aux médias » aux adresses suivantes :

direction@radiocampusparis.org / presidence@radiocampusparis.org