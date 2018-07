Service civique : Coordination de l’émission quotidienne

La Route du Rock présente sa 28ème Collection Été du 16 au 19 août 2018 à SaintMalo. Toujours aussi défricheur et exigeant, le festival propose cette année une programmation résolument plus française tout en y mariant artistes internationaux légendaires et nouveaux groupes de la scène rock indépendante.

Au programme de cette nouvelle édition, la figure emblématique de la pop française Etienne Daho, la poète et prêtresse rock Patti Smith, les Français chics de Phoenix, l’un des maîtres du « classique moderne » Nils Frahm, Grizzly Bear et sa pop aérienne, l’icône Charlotte Gainsbourg, les Texans psychédéliques The Black Angels, l’incontournable DJ berlinoise Ellen Allien, le gang mythique The Brian Jonestown Massacre, Jungle et sa soul électronique, l’ambassadrice de la scène house de Chicago The Black Madonna, les psychés-yéyés The Limiñanas, les Anglais punks de Shame, l’excentrique Ariel Pink, The Lemon Twigs et leur glam-rock juvénile, l’inclassable John Maus, les Américains bruitistes de Protomartyr et la nouvelle sensation cosmopolite Superorganism, le fantasque californien King Tuff, le ténébreux cow-boy Josh T. Pearson, le duo sombre et intense The KVB, les Chiliens hallucinés de Föllakzoid, le crooner néo-zélandais Marlon Williams, l’extravagant Ezra Furman, la fondatrice de Minimal Waves Veronica Vasicka, les Américains pop de Cut Worms, l’abracadabrant Forever Pavot, les garageux fous du Villejuif Underground, Chevalrex et sa pop raffinée et le claviériste Marc Melià.

