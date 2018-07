Service civique : Communication et valorisation des initiatives

Offre de volontariat « Communication : valorisation des initiatives étudiantes » – Radio Campus Paris

Radio Campus Paris recherche un.e volontaire « valorisation des initiatives étudiantes » en service civique pour la saison 2018 /2019. Toutes les informations sur ce qu’est le service civique et ses modalités sont sur ce site :

http://www.service-civique.gouv.fr/

>>Présentation de la structure

Radio Campus Paris est la radio culturelle et citoyenne des jeunes et étudiants d’Ile-de France. C’est une association loi 1901 qui compte plus de 300 bénévoles. Elle diffuse plusieurs dizaines d’émissions aux thématiques variées et fait vivre des partenariats avec des institutions franciliennes aussi diverses que le Musée du Quai Branly, Le Point Ephémère, La Colline…

Elle a une mission de création de contenu et de diffusion radiophonique, mais aussi de médiation, d’éducation populaire et de participation à la vie festive et culturelle de la région Ile-de France.

>> Objectif de la mission

Aider à développer les relations de la radio avec le monde étudiant et valoriser les initiatives portées par les étudiant.e.s francilien.ne.s et les institutions culturelles. Promouvoir Radio Campus Paris auprès de ses publics, et plus particulièrement le monde étudiant.

>>Profil recherché

– Être attiré.e par le monde de la radio associative et de l’enseignement supérieur

– Être dynamique, créatif.ve, rigoureux.se

– Être capable d’analyse et de synthèse

– Avoir une très bonne aisance relationnelle

– Appétence pour les réseaux sociaux

>> Description des activités

– Contribuer à la visibilité de Radio Campus Paris (diffusion de supports de communication et animation des réseaux sociaux)

– Participer à l’entretien et au développement des partenariats avec les associations présentes dans les universités

– Assurer une veille sur les informations concernant l’actualité des initiatives étudiantes (production de contenus sur le web et à l’antenne)

– Participer à l’animation de la vie associative de Radio Campus Paris et à sa communication interne (activité de l’antenne, évènementiel)

>> Infos complémentaires

Début du volontariat : 17 Septembre 2018

Durée : 9 mois // 24 heures par semaine

Indemnité : 580,62 € / mois

>> Contact

Merci d’envoyer votre candidature formalisée par courriel en précisant que vous postulez à l’offre « Communication : valorisation du monde étudiant » aux adresses suivantes :

direction@radiocampusparis.org / communication@radiocampusparis.org / tresorerie@radiocampusparis.org

Date limite d’envoi des candidatures – Vendredi 31 août 2018