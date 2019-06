Service civique : Accompagnement technique des bénévoles

LIQUID/SOLID – RELEASE PARTY

Planisphère, collectif parisien de musiques expérimentales, organise la Release Party de sa première compilation : LIQUID/SOLID.

Une soirée de lives perchés au sein de Mains d’Œuvres, avec des DJ-sets et une installation de l’artiste parisienne Lucie Linder qui viennent compléter l’expérience immersive de la soirée.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Line up ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

► Pointe du Lac (Créteil, FR)

BC : https://pointedulac.bandcamp.com/

[Krautrock]

Pointe du Lac est né de l’imaginaire des musiciens Julien Lheuillier et Richard Francés. Plus prosaïquement, c’est aussi le nom d’une station de métro à l’est de Paris. Leur premier album sorti en 2016 est construit à partir d’éléments apparemment contrastés de synthétiseurs ambiants et de séquences rythmiques répétitives, tout en faisant référence au krautrock et à des sons plus actuels.

► Prōtokol (Paris, FR)

SC : https://soundcloud.com/lucbydon

[Experimental techno]

Avec le projet Protokol, Luc Bydon navigue entre Paris et Berlin à travers les synthétiseurs et les sons organiques. Son univers musical brut, imprégné de techno berlinoise et de musique expérimentale, nous fait voyager au-delà de la zone de confort, dans les profondeurs de la matière sonore.

► Ausgang (Paris, FR)

SC : https://soundcloud.com/ausgangausgang/

[Spacerock]

Ausgang se baigne de son d’orgues, d’arpèges et de répétitions. Le trio parisien plonge dans des influences telles que Spacemen 3, Suicide, Cheval Sombre, Füxa… Du Space Rock à la Dream Pop en passant par le psychédélisme, Ausgang est une sortie dans l’espace.

► Ida (Paris, FR)

[Field recording / Electronic]

Ida, producteur énigmatique, nous transporte au coeur de son univers lyrique, sombre et texturé. Grand amateur de field- recording et d’électronique, ses morceaux combinent parfaitement sons environnants et sonorités venues d’ailleurs, par l’emploi d’instruments tels que le Guembri et le Space-cello. Sa collaboration avec le musicien Mathieu Bonnafous lui permet de composer un live oscillant entre musique instrumentale et musique électronique.

Visuels par OYÉ

Installation de Lucie Linder

▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬▬▬▬▬▬▬▬

DISCIPLINE : Musique

FORMAT : Concert

ESPACE : Salle de Concert

TARIF : 8€ en prévente (+ frais de loc) : https://shotgun.live/event/288792

10€ sur place

OUVERTURE DES PORTES : 18h00

● Restauration sur place

☼ HAPPY HOUR 18h → 20h ☼

● Fermeture publique du lieu à minuit

● Accès à pied depuis les métros Garibaldi ligne 13 (10 min) et Porte de Clignancourt ligne 4 (15 min)

▬▬▬▬ SOUTENIR MAINS D’ŒUVRES ▬▬▬▬▬▬▬

Adhérer à l’association Mains d’Œuvres, c’est soutenir la jeune création contemporaine en permettant chaque année à

• 200 artistes d’être repérés

• 50 œuvres d’éclore

• 150 événements pluridisciplinaires d’exister

• 15 000 personnes de participer à des événements

Devenir adhérent, c’est prix libre: http://bit.ly/2jjnDWB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Partenaires ▬▬▬▬▬▬▬

Radio Campus Paris (93.9FM)

Le Mellotron

Manifesto XXI

Balades Sonores

OYÉ