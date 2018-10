Semaine de rentrée culturelle à Paris 3

Le jazz est une musique de création et de (re)création permanente (belle et (re)belle !) Cette seconde édition se placera sous le signe des rencontres.

Jeudi 18 octobre – 20h30

« And His Orchestra »

Nous accueillerons une renaissance « augmentée » du collectif « And His Orchestra »:« And Their Orchestra ». Daunik Lazro, Jean Bolcato, Christian Rollet seront rejoints par Jean-Luc Cappozzo pour des improvisations, autrement dit des arrangements instantanés. Lazro, infatigable créateur d’une musique lyrique et explosive, retrouvera donc avec Jean Bolcato et Christian Rollet de fidèles compagnons évadés un moment de l’ARFI, et de retour à Berthelot après l’inoubliable rencontre de 2017. Jean-Luc Cappozzo se joindra au trio, avec son style inventif et puissant,pour une association inédite.

Bruno Tocanne : « Sea song(e)s »

Sea Song(e)s est un projet collectif initié par le batteur Bruno Tocanne et sa société de production ImuZZic, avec Sophia Domancich (p et claviers), déjà présente l’an passé avec un autre collectif, le Futura Experience, Antoine Läng (voix et effets), et Rémi Gaudillat (trompette et bugle). « C’est d’abord une envie commune et irrépressible de nous appro- prier chanson phare de l’album de Robert Wyatt : Sea Song, qui va déterminer la direction que va prendre cette nouvelle aventure. L’idée a ensuite été de la décliner, de la triturer, de la faire évoluer dans un esprit proche de celui de Wyatt, à la fois pop, rock, jazz, improvisé, psychédélique. » (Bruno Tocanne)

Vendredi 19 octobre – 20h30

Jacques Coursil

Ce trompettiste, curieux de tout et assoiffé de connaissances et de voyages, ouvrira cette soirée par un « Solo Absolu ». Originaire de Martinique, Jacques Coursil baigne, dès 1965 à New-York, dans le milieu alors en pleine ébullition du jazz et accompagne Sunny Murray ou Frank Wright entre autres. Après une période où il se consacre à l’enseignement (sciences du langage et informatique), il reprend son instru- ment au début des années 2000 et ne cesse dès lors plus de se faire entendre.

Didier Petit et Soleil Rouge invitent Emmanuelle Parrenin et Hélene Breschand

Au sein de multiples configurations, duos, trios, quartet et quintet. Soleil Rouge (Di- dier Petit, Sylvain Kassap et Philippe Foch) est l’histoire de trois grands voyageurs friands de rencontres : une musique au son épais et lumineux ; énergique, libre et poétique, pleine de saveurs venues des Amériques, de l’Asie et de l’Europe, comme aurait pu dire Edouard Glissant, une musique pleine de « mondialité » ; Le groupe in- vite Emmanuelle Parrenin et Hélène Breschand. La première est une figure fondatrice de la scène revivaliste folk ; Elle a joué a joué avec Gentiane ou Mélusine, mais aussi Didier Malherbe ou Alan Stivell, a pratiqué le collectage de chansons traditionnelles en zone rurale, la danse contemporaine ou l’art-thérapie… La seconde fait partie de ces musiciens évoluant à la limite de plusieurs domaines, allant de la musique contem- poraine au Jazz tant à travers le répertoire contemporain et les créations, que l’improvisation, le théatre musical et les arts plastiques. Elle a travaillé, entre autres avec Luciano Berio, Luc Ferrari, Sophie Agnel, Michel Doneda, Garth Knox, Hélène Labarrière, Jean-Marc Montera, Annick Nozati ou Jean-François Pauvros.

Dimanche 21 octobre – Film à 17h & concert à partir de 19h

« Sunny’s Time Now »

Un film de Antoine Prum (France, Luxembourg | 2008 | 108 min)

«Sunny’s Time Now» retrace la carrière du batteur de jazz et compositeur américain Sunny Murray, l’une des figures phares du jazz libertaire des années soixante disparu en 2017 . Paral- lèlement à son approche historique, le film suit l’actualité artistique du musicien en montrant les aléas d’un combat quotidien pour la pérennité d’un genre musical – le Free jazz – que le grand public persiste à bouder. Le film suit l’évolution de la relation symbiotique entre la musique et les événements politiques d’une époque, au cours de laquelle les soubresauts de la société trouvèrent un écho particulièrement créatif dans le domaine musical.

Avec : Tony Bevan, Jacques Bisceglia, Daniel Caux, Bobby Few, Grachan Moncur III, Henry Grimes, William Parker, Sonny Simmons, Cecil Taylor, Delfeil de Ton. François Tusques, Val Wilmer, Robert Wyatt, etc.

+ Duo Bobby Few / Benjamin Sanz

Le légendaire pianiste Bobby Few, encouragé à ses débuts par Ella Fitzgerald, a traversé de nombreux courants musicaux de la musique noire américaine pour participer notamment à la révolution du free jazz aux côtés d’Albert Ayler, Sunny Murray, Alan Sylva, Franck Wright, Archie Shepp ou Steve Lacy, apportant par la même occasion une contribution éloquente au répertoire de ce courant musical. Son jeu de piano, qui puise à la source du blues évoque les éléments, qui quand ils se déchainent mettent la musique sans dessus-dessous.

Benjamin Sanz, batteur nourri des mêmes courants musicaux, retrouve ici l’un de ses mentors pour une rencontre au sommet.Tous deux échangeront compositions personnelles et improvisations. Une soirée exceptionnelle avec des invités suprises.

En partenariat avec l’Ouvreur, Souffle Continu, Bisou Records et le Théâtre Berthelot.