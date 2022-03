SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MEDIAS – EDITION 2022

Dans le cadre de la Semaine de la Presse et des Médias, Radio Campus Paris donne la parole à plusieurs classes au travers d’ateliers d’initiation radiophonique ! Ces cycles d’atelier s’inscrivent dans une démarche d’éducation populaire aux médias à destination de publics divers : scolaires, étudiants et particuliers. Les ateliers étaient enregistrés en condition du direct et tour à tour diffusés sur le 93.9 FM

Du 21 au 26 mars 2022, toute l’équipe de Radio Campus Paris ainsi que ses médiateur.ice.s aguérri.e.s ont accueilli les classes dans leurs studios pour leur faire découvrir les secrets et techniques de la pratique radiophonique !

CALENDRIER

Lundi 21 mars 2022 de 10h à 13h animé par les médiateur.ice.s de Radio Campus Paris Adalyene, Pauline et Elsa

Atelier radiophonique et enregistrement de l’émission « En Vrac » des élèves de terminale du lycée Alfred Costes sur le thème des présidentielles.

Cet atelier a été diffusé le mardi 22 mars 2022 à 17h30 et est à retrouver juste ici en podcast et également via l’article : https://www.radiocampusparis.org/en-vrac-lemission/

Lundi 21 mars 2022 de 14h30 à 17h30 animé par les médiateur.ice.s de Radio Campus Paris Clara et Marine

Atelier radiophonique et enregistrement de trois émissions « Ouvre ta gueule« , « Team Planet Info » et « Radio Climat » des élèves du collège André Doucet.

Cet atelier a été diffusé le jeudi 24 mars 2022 à 17h30 et est à retrouver en podcast et/ou par le lien de l’article : https://www.radiocampusparis.org/ouvre-ta-gueule-team-planet-info-et-radio-climat-les-emissions-du-college-andre-doucet/

Jeudi 24 mars 2022 de 14h30 à 17h30 animé par les médiateur.ice.s de Radio Campus Paris Camille, Olivier et Andréa

Atelier radiophonique et enregistrement de trois émissions « Little Débat« , « C’est quoi le thème » et « CDG Radio » des élèves de seconde du lycée Charles De Gaulle.

Cet atelier a été diffusé le samedi 26 mars 2022 à 17h30 et est à retrouver en podcast juste en-dessous dont l’article est à découvrir grâce à ce lien : https://www.radiocampusparis.org/110387-2/

Au delà de ces émissions réalisées dans le cadre de la Semaine de la Presse et des Médias, Radio Campus Paris proposait également des rediffusions spéciales !

Le lundi 21 mars 2022 à 17h30

Une rediffusion d’un atelier radiophonique inédit de la Semaine de la Presse et des Médias 2021 du lycée Marcel Deprez : « Radio Sciences » !

Podcast à (ré)écouter et article à consulter juste ici : https://www.radiocampusparis.org/a-vous-les-studios-lycee-marcel-deprez-radio-sciences/

Le mercredi 23 mars 2022 à 17h30

Une rediffusion d’un cycle d’éducation aux médias « A Vous Les Studios » du lycée Louise Michel réalisé le mercredi 26 janvier 2022, à l’issue duquel quatre émissions ont été enregistrées : « La parole aux ados« , « La Matrice« , « Au cœur des questions » et « On s’exprime » !

Retrouvez le podcast et l’article juste ici : https://www.radiocampusparis.org/la-parole-aux-ados-et-la-matrice-par-le-lycee-louise-michel/

Le vendredi 25 mars 2022 à 17h30

Une rediffusion de « Radio Futur« , atelier radiophonique de la classe de 4eme spécialité médias du collège François Villon enregistré le vendredi 19 novembre 2021 à la Bellevilloise à l’occasion de la 6ème édition du Festival des idées « Réparer le Futur ».

Le podcast est à retrouver en ligne via l’article ou juste en-dessous : https://www.radiocampusparis.org/radio-futur-au-festival-des-idees-avec-les-el/

Le dimanche 27 mars 2022 à 17h30

Une rediffusion des Nouvelles Fantastiques des élèves du Lycée Viollet-le-Duc, réalisé dans le cadre du programme « Ecritures et Territoires » mis en place par la Maison de la Poésie et animé par Denis Michelis. Ce partenariat a permis aux élèves de mettre en sons, dans le cadre d’une émission radiophonique, leur travail d’écriture sur le thème des Nouvelles Fantastiques.

Vous pouvez retrouver le podcast et l’article juste ici : https://www.radiocampusparis.org/nouvelles-fantastiques-des-eleves-de-lycee-viollet-le-duc-maison-de-poesie/

Le dimanche 27 mars 2022 à 20h

Une rediffusion de « Radio Clandé » réalisée par les membres de l’associations Grajar 93. Cet atelier radiophonique sur deux jours (2 et 3 mars 2022) était l’occasion pour les jeunes de l’association de découvrir l’écriture et la construction d’une émission radio ainsi que les techniques de réalisation. Au programme : de la musique, de l’amitié et un micro-trottoir !

L’émission est à écouter par le podcast et l’article à consulter via ce lien : https://www.radiocampusparis.org/radio-clande-par-lassociation-grajar-93/