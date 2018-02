La Semaine du Cinéma 2018

Du 5 au 9 février, la Semaine du Cinéma revient à Sciences Po pour pimper la Péniche et vous noyer sous les avant-premières, les conférences et les invités prestigieux.

Pour sa 8ème édition, la SdC dépasse toutes les limites du 7ème art. Format et durée, genre et sujet, thèmes et pratiques : tout est bousculé ! Pour inscrire le cinéma hors limites et questionner la salle obscure ; la réalité virtuelle, le genre et les films de genre, les séries et les films de l’extrême s’invitent tous à Sciences Po.

Au sein de cette semaine sur tapis rouge, vous assisterez à des avant-premières en présence des équipes, à des conférences comme Sciences Po n’en a jamais vues, et pour la première fois cette année, à des tables rondes des métiers du cinéma ! La semaine se clôturera par un cocktail au Christine 21 en présence d’Isabelle Huppert…

De quoi s’impatienter en attendant le 5 février !

Toutes les infos utiles sur les dates, lieux et heures des festivités sur cette page.

Tarifs projections :

– Gratuit pour les étudiant.e.s de SciencesPo

– 6 euros pour les moins de 26 ans

– 8 euros pour les plus de 26 ans

Carte UGC et Pass Gaumont acceptés

Il n’y a pas d’inscription nécessaire aux projections, et la vente des tickets se fera sur place.