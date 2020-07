Secrets Livrés #8 : Sylvia Plath et le Choix

Le Dimanche 28 juin, on se retrouvait pour parler de l’unique roman de l’écrivaine et poète américaine Sylvia Plath : la Cloche de Verre.

Ce roman soulève bien des questions, sur un ton toujours incroyablement direct, glaçant et poétique : par le truchement de son héroïne Esther Greenwood, Sylvia y raconte une période de sa propre vie, passée entre l’Université, un stage chez un magazine féminin à New-York, et un hôpital psychiatrique où elle est soumise à un traitement par électrochocs.

Sur toile de fond d’une Amérique profondément divisée et rongée par la paranoïa, qui culmine dans l’électrocution des époux Rosenberg, le roman évoque la lente descente aux enfers d’Esther Greenwood, jeune femme exceptionnellement talentueuse qui rêve d’écriture mais demeure divisée, déchirée, irréparable.

Poussée par sa mère et son petit ami Buddy, elle envisage une vie de femme au foyer. Poussée par son propre instinct créatif, elle se voit écrivaine à succès.

A mesure que le roman progresse, force est de constater qu’aucune des deux options n’est finalement adoptée, et pour cause; Esther est incapable de choisir car elle est forcée de le faire. Dans une société qui ne conçoit pas la femme comme étant à la fois épouse, mère, et artiste, Esther reste prisonnière à l’embranchement. Ni l’une, ni l’autre, elle sombre dans un inéluctable désespoir.

Dans ce podcast, vous entendrez des extraits du film Sylvia (2003), un commentaire YouTube peu éloquent sur la poésie de Ted Hughes, l’époux de Sylvia Plath, ainsi que Sylvia lisant ses propres poèmes, dont l’un de ses plus connus, Lady Lazarus, qui évoque une tentative de suicide à laquelle elle survit, non sans un incroyable cynisme.

