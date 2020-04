Secrets Livrés #7 : Le Désert des Tartares et l’Attente

Dimanche 5 avril, on se retrouvait pour parler du célèbre roman de l’écrivain italien Dino Buzzati : Le Désert des Tartares. Publié originellement en 1940, le livre raconte l‘histoire de Giovanni Drogo, jeune lieutenant italien affecté pour son premier poste au Fort Bastiani, un vieil avant-poste qui garde une frontière morte.

Cette frontière se situe au pied d’un immense désert rocheux et inhospitalier, le fameux désert des Tartares. Mais Drogo, qui rêve de bataille et de gloire, s’aperçoit bien vite que ce désert n’a de menaçant que le nom. Aucun ennemi n’y a jamais été vu, et aucun n’y sera sans doute jamais aperçu.

Le roman évoque avec poésie cette longue attente, entre courage et résignation, qui caractérise toute l’existence de Giovanni Drogo. Il raconte la fuite du temps, l’espoir qui se fait tantôt allié et pire ennemi, et l’attachement aux habitudes qui font parfois la chute des hommes.

Il nous dit aussi que, finalement, la vraie bataille qu’il nous faut tous mener est celle que l’on attendait pas.

Dans ce podcast, vous entendrez la formidable lecture du texte par Guillaume Gallienne, des extraits du film adapté du roman de Buzzati, une analyse architecturale du roman, ainsi qu’une petite playlist italienne qui fait office, en cette période compliquée, d’invitée de l’émission.

Retrouvez Secrets Livrés un dimanche par mois sur les ondes de Radio Campus Paris (93.9FM), de 19h à 20h !

