Secrets Livrés #6 : l’Age de l’Innocence et l’Age d’Or New-Yorkais

Dimanche 8 mars, on se retrouvait sur Radio Campus Paris pour discuter de l’oeuvre de l’écrivaine américaine Edith Wharton : The Age of Innocence (en français, l’Age de l’Innocence). Le roman évoque le fameux Gilded Age américain et la haute société qui en a profité.

Le roman évoque le triangle amoureux entre Newland Archer, May Welland et la Comtesse Olenska, une sombre histoire d’amours impossibles et de désillusions de jeunesse, le tout sur fond de société ultra stricte des hautes sphères New-Yorkaises.

*

Edith Wharton décrit formidablement les grandeurs et les bassesses de cette société dans laquelle elle a grandi, et dont elle se méfie autant qu’elle la regrette lorsque celle-ci fait place à une nouvelle forme d’aristocratie – celle de l’argent. On vous raconte tout ça dans Secrets Livrés, en plus d’un certain nombre d’anecdotes savoureuses sur le quotidien de ces très-riches-mais-pas-très-sympa.

*

Dans ce podcast, vous entendrez un parallèle curieux entre Kim Kardashian et Edith Wharton, des extraits de l’adaptation filmique du roman par Martin Scorsese, un personnage du Petit Prince, et bien d’autres choses encore…

*

Pour parler de l’oeuvre, j’accueille en studio Louise Péroche, diplômée d’études littéraires, traductrice littéraire et grande enthousiaste du roman.

**

Retrouvez Secrets Livrés un dimanche par mois, de 19h à 20h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM !

Suivez-nous sur Twitter et Instagram !