Secrets Livrés #3 : Othello et la Manipulation

Le Dimanche 15 Décembre, on se retrouvait pour le troisième épisode de Secrets Livrés, émission littéraire, historique, sociale et artistique (rien que ça) de Radio Campus Paris. La recette ? Un épisode : un livre, une époque, une histoire.

Dans cet épisode, on vous raconte l’Angleterre de la Renaissance : de la Réforme Protestante aux grandes découvertes géographiques, de la censure au mécénat, des pièces de théâtre à vocation religieuse à l’émergence des Grands Méchants de ce monde, en passant par les idées de Machiavel, c’est un monde en ébullition que l’on se propose de vous conter.

On vous parle aussi de Iago, incarnation du Mal s’il en est, ennemi juré et secret d’Othello, qui fait de sa vie une oeuvre de mensonge et de destruction. Iago, c’est un méchant dont on ne sait pourquoi il est méchant, un rhéteur qui refuse de justifier son crime, préférant se taire à jamais ; enfin, Iago, c’est un homme qui n’a finalement peut-être rien d’un homme.

Pour cet épisode, j’ai le plaisir d’accueillir en studio Julie Coblentz, diplômée de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon et spécialiste de Shakespeare, qui met au jour, entre autres, les procédés de création du Mal.

