Secrets Livrés #2 : Madame Bovary et le Réalisme

Le Dimanche 10 novembre c’était le second épisode de Secrets Livrés, émission littéraire, historique, sociale et artistique (rien de moins) de Radio Campus Paris. La recette ? Un épisode : un livre, une époque, une histoire.

Le 19 octobre dernier, l’héritier de Napoléon Bonaparte épousait Olympia von und zu Arco-Zinneberg, descendante du dernier Empereur d’Autriche. Un mariage remarqué, qui rappelle aux plus nostalgiques d’entre nous les émois du 19e siècle, et annonce la couleur de ce nouvel épisode de Secrets Livrés. Car on parle aujourd’hui d’un livre publié en 1856, au beau milieu de ce drôle de siècle, moderne, mais divisé.

On vous parle de l’adolescent qu’était Gustave Flaubert, loin de l’image d’Epinal d’une sorte d’écrivain-médecin disséquant l’âme humaine avec rigueur et détachement; on vous parle de la transformation du pays sous les rois et les empereurs du 19e ; on vous parle des Bourgeois, du Réalisme, et surtout, on vous parle de ce roman merveilleux qu’est Madame Bovary. Grand classique à la fois terrible, drôle et magnifique ; j’en parle avec mon invité Florian Le Gouriellec, lecteur passionné.

Dans cet épisode, vous entendrez : une brève histoire politique du 19e, une chouette anecdote sur les baigneurs officiels du Second Empire, les détails d’une embrouille entre Flaubert et un ami proche, et de très belles citations du roman.

***

Une des sources qui m’a été le plus précieuse pour l’émission est l’article d‘Hugo Friedrich « Flaubert », publié dans la revue Littérature n°141 (2006), à lire ici.

Retrouvez Secrets Livrés sur Twitter : @SecretsLivres, et un Dimanche par mois sur les ondes de Radio Campus Paris, 93.9FM !