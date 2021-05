Secrets Livrés #14 : Le Silence des Agneaux et le Polar

Dimanche 2 mai, on se retrouvait sur les ondes de Radio Campus Paris pour parler du roman de Thomas Harris, Le Silence des Agneaux. Roman formidablement haletant, mais pas que, l’œuvre de Harris a été adapté au cinéma par Jonathan Demme, réalisateur du célèbre film éponyme (ayant récolté non moins de 5 oscars lors de sa sortie en 1999).

Dans cette émission, on parle de Harris, de son goût pour l’horreur et la psychologie criminelle, de sa personnalité très privée, mais aussi du genre du polar en littérature : des Penny Dreadfuls britanniques aux Pulps américains, on explore cette veine qui a connu une explosion de popularité au 19ème siècle. On y parle aussi de Clarice Starling, l’héroïne du livre, et du controversé Hannibal Lecter.

Enfin, je vous parle un peu de Ted Bundy, tueur en série ayant sévi aux Etats-Unis dans les années 70 et 80, et de cette notion qui fascine tant.

Attention : cette émission évoque certaines violences sexuelles, violences tout court, et parle d’assassinat, et de mort en général. A écouter avec précaution si cela est sensible de vous perturber.

Illustration : @verycoolgal