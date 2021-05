Secrets Livrés #13 : Strokes of Genius et la Finale de 2008

Dimanche 7 mars, on se retrouvait sur les ondes de Radio Campus Paris pour terminer le feuilleton Strokes of Genius. Dans l’épisode précédent, je vous parlais de ce livre, écrit par le journaliste sportif et auteur Jon L. Wertheim, qui porte en large partie sur la rencontre entre Roger Federer et Rafael Nadal, lors de la finale de Wimbledon 2008.

Pour l’introduction des deux joueurs, si vous l’avez manquée, allez écouter la dernière émission : c’est ici !

Dans cet épisode, on plonge à proprement parler dans le match : coup par coup, que s’est-il passé ? Pourquoi la rencontre était-elle si importante ? Pourquoi le monde entier en parle-t-il encore aujourd’hui ? Quelle tradition de Wimbledon Nadal a-t-il enfreint ce jour-là, et pourquoi était-ce si important pour Federer de remporter encore un titre sur le gazon anglais ?

Autant de questions qu’on se pose dans cette émission – pour les réponses, il faudra écouter !

Illustration : @verycoolgal