Secrets Livrés #11 : A Freewheelin’ Time et les Sixties

Dimanche 13 décembre, on se retrouvait sur les ondes de Radio Campus Paris pour parler des mémoires de Suzanne Rotolo, a.k.a Suze Rotolo, a.k.a l‘ex petite-amie de Bob Dylan. Mais Dylan est loin d’être le sujet le plus intéressant du livre : dedans, Rotolo explore avec une poésie rare le New-York des années 60, à la fois proche et loin des clichés qu’on en a gardé aujourd’hui.

Elle y parle de ses engagements politiques, de ses envies et de ses peurs, de la scène Folk tout juste bourgeonnante de l’époque, un peu de Dylan aussi, et beaucoup de la vie d’une jeune femme en général, et de ce qu’elle contient de superbe et de laid.

Le livre est une plongée pleine de souvenirs, de couleurs, de colère et de joie, dans une époque souvent lissée et réduite à quelques images d’Epinal. L’écriture est simple et belle, et a passé l’épreuve du temps avec grâce. Une lecture qui vaut le détour : sinon, contentez-vous d’écouter cet épisode, où l’on parle d’anticommunisme, d’immigration italienne, et de musique, beaucoup.

Illustration : @verycoolgal