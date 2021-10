Scène Ouverte // S’y mettre à plusieurs // 11.10.2021

Ca y est, les nuits rallongent, les soirées se remplissent de spectacles et à Scène ouverte, nous suivons avidement la rentrée théâtrale désormais bien lancée !

Ce soir, nous recevons en première partie d’émission Alice Lobel et Hélène Rival, qui viennent nous présenter Merci pour la lumière seule-en-scène (ou presque) sur le désir de théâtre qui se joue les samedis et dimanches d’octobre à 19h15 au Théâtre des Déchargeurs. Nous recevons ensuite Gabriel Tur l’un des comédiens-musiciens du spectacle Robins – Expérience Sherwood, un spectacle collectif qui s’inspire de la figure de Robin des Bois pour questionner notre rapport à l’engagement et à la désobéissance dans le monde d’aujourd’hui, qui se jouera les 18 et 19 Novembre au Théâtre de Vanves et le 8 Avril 2022 au Théâtre Roger Barat à Herblay (Val d’Oise).

Et toutes nos suggestions de spectacles à découvrir pour cette semaine (ou pour plus tard), prendront place dans notre pastille de fin d’heure dans Rendez vous au Théâtre !

Bonne écoute et à dans deux semaines !

___________________

Programmation musicale :

Magic Spell – This is the kit

Ti Voglio – Ornella Vanoni

Réalisation : Swann Blanchet

Présentation : Thibaut Marion

Chroniques et interviews : Adèle Baucher, Flavie Bitaud, Éléonore Duizabo, Chloé Rey

Photo : Simon Gosselin pour « Robins : Expérience Sherwood ».