Scène Ouverte // Prises de paroles // 12.10.2020

Cette semaine dans Scène Ouverte, nous interrogeons la parole. De Louise Michel à Joris Lacoste, de la temporalité de Lagarce à la création de représentations différentes chaque soir, nous abordons quatre spectacles différents mais pas tant.

Nous recevons Charlotte Zotto et Régis Vlachos pour Cabaret Louise, qui se joue actuellement au Lucernaire et qui aborde la figure de Louise Michel, et également Félicité Chaton, qui présente ce soir la première de Juste la fin du monde au Théâtre de l’Échangeur à bagnolet.

Chloé et Adèle se sont rendues au Festival d’Automne et nous parle du cycle de Joris Lacoste, Flavie est allée passer un instant à la Cartoucherie de Vincennes pour Les pièces manquantes de Adrien Beal.

Quatre propositions, quatre rencontres, quatre occasions de s’évader dans l’obscurité de nos théâtres favoris…

___________________

Programmation musicale :

Sitting Pretty – Cabaret

Misread – Kings of Convenience

Réalisation : Swann Blanchet

Présentation : Thibaut Marion, Flavie Bitaud, Adèle Baucher et Chloé Rey

Photo : Les Pièces Manquantes – Kim Lan Nguyen Thi