Scène Ouverte // Noël A Tempo // 20.12.2021

Cette semaine, Scène Ouverte voyage de nouveau au pays des comédies musicales.

Nous recevons Lara Pegliasco et Léovanie Raud pour Cole Porter in Paris, actuellement au Théâtre du Châtelet. Puis Léovanie Raud sera rejoint par Hervé Devolder pour parler de la comédie musicale Chance !, actuellement au Théâtre La Bruyère. Dans ses lectures illimitées, Claire nous emmène du côté de Nathalie Sarraute et son œuvre Pour un oui ou pour un non.