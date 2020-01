Scène Ouverte // Mettre en scène les classiques // 06.01.2020

Cette semaine dans Scène Ouverte, on se demande pourquoi et comment on monte, encore aujourd’hui, les pièces classiques du répertoire théâtral !

Et pour réfléchir à cette question, nous nous sommes tout particulièrement intéressés à ce grand classique qu’est Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare, à l’occasion de sa mise en scène par la compagnie Les Xylophages. La metteuse en scène Ariane Issartel et la comédienne Claire Saumande sont venues nous parler de leur travail sur cette œuvre emblématique ainsi que du défi que représente le fait de monter un classique.

Une version sonore et vibrante de Shakespeare, qui nous fait nous demander quelle pression et quels questionnements on peut connaître lorsqu’on met en scène un si grand texte…

Le Songe d’une nuit d’été, par la compagnie Les Xylophages, se joue samedi 11 janvier à 19h30 et dimanche 12 janvier à 17h au Théâtre du Voyageur à Asnières-sur-Seine.

Ensuite, nous irons avec Matthieu du côté du théâtre contemporain, à la rencontre de la jeune metteuse en scène Caroline Tardy. Cette-dernière nous livre une adaptation théâtrale du roman de Laurent Mauvignier Ce que j’appelle oubli, avec trois comédiens, et nous parle de son désir de donner corps et voix à ce texte.

Programmation musicale:

Zedel Clan – « Sainte Journée »

Interview et discussion: Matthieu Bousquet, Thibaut Marion, Adèle Baucher.

Réalisation: Margot Page

Présentation: Swann Blanchet