Scène Ouverte // Instrospections confinées • Ep.1 : Le Monfort // 15.02.2021

Cette semaine, Scène Ouverte fait son retour sur les ondes de Radio Campus Paris.

Nous nous retrouvons pour le premier épisode de INTROSPECTIONS CONFINÉES.

Direction le Monfort Théâtre pour voir ce qui s’y fait, ce qui s’y joue durant cette asphyxie de la culture.

Serge Nicolaï nous accueille au sein des répétitions de Sleeping, dans la grande salle, avec Yoshi Oïda dans le rôle principal, tandis que Solal Bouloudnine et Olivier Veillon nous font découvrir Seras-tu là dans la petite salle.

Interviews, répétitions, extraits sonores des spectacles et rencontre avec Laurence de Magalhaes et Stéphane Ricordel co-directrice.eur du théâtre, vous y êtes c’est sur cette page !

Réalisation : Thibaut Marion

Reportage : Adèle Baucher, Chloé Rey et Thibaut Marion

Photo : Monfort Théâtre