Scène Ouverte // 400 ans et toutes ses dents // 09.05.2022

1622 – 2022.

Cette année, Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le nom de Molière fête ses 400 ans ! Si l’homme n’est plus très en forme, ses pièces elles, n’ont pas pris une ride. Alors chez Scène Ouverte, on s’y intéresse de plus près.

Nous recevons :

– Séphora Pondi et Claire de la Rüe du Can, qui viennent de jouer Les Précieuses Ridicules, au Théâtre du Vieux Colombier de La Comédie Française.

– Louise Vignaud, metteuse en scène du Crépuscule des Singes également au Théâtre du Vieux Colombier à partir du 1er juin et jusqu’au 10 juillet.

Dans ses Lectures Illimitées, Claire s’intéresse à La Comtesse d’Escarbagnas de Molière.

Et enfin dans Rendez-vous au théâtre, Thibaut et Flavie continuent sur la lancée de Molière et de Comédie Française.