De retour pour cette nouvelle saison d’SCBJ à Radio Campus Paris. On ne change rien : toujours nos morceaux préférés, nos artistes préféré.e.s et mille histoires à raconter. Comme celle-ci où on revient sur le titre qui a boosté la carrière d’Aretha Franklin, Respect. Et comment deux perles du rap francais l’ont, elles aussi, repris à leur façon.

Tracklist

Lady laistee – Un peu de respect (feat. Diam’s)

Otis Redding – Respect

Aretha Franklin – Respect

Par Kenza Naaïmi