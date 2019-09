Satellite #1 : l’alimentation // 23.09.19

Pour sa grande première, Satellite aborde la question de l’alimentation.

Cette dernière est au centre de nos vies et occupe une place centrale dans notre quotidien, dans nos espaces intime et collectif. Selon l’angle que créent les extraits sonores mis bout à bout, l’émission évoque pêle-mêle, l’agriculture, la cuisine, la malbouffe, le végétarisme… Ces pratiques et ses habitudes dialoguent entre elles, composant un patchwork du rapport à la nourriture qu’une partie de nous entretient.

Avec les participations de Coutoentrelesdents, Lucye, Alexis, Estelle, Samuel, Camille, Sophie, Michel. Un grand merci à eux.

Alkemist Vertigo à la conception : Lucye, Zilly Brown, Cue-T, Bakou

Visuels : Pauline Lecerf, Adri, Virgule

Tracklist :

Kilimanjaro – Hallucinator

L’appétit – Bonnie Banane

Euphoria (Nino’s Dream) – The House Crew

Himalaya – Bay B Kane

Meditation upon medication – The Nativist

Atlantis – LTJ Bukem (footwork edit) – Phillip D Kick

Sorrow – 2814

Fried Chicken – Nas

The Ultimate – RP Boo

Radio’s Muttertags – Herva

光と風のシンフォニー – 小久保隆

My love I love – Bogdan Raczynski

Soglasiye – Yung Acid

3 Moods in a Gurple Parden – Hawke

Papa New Guinea – Future Sound of London

Moon & Stars – Blocks

Danger Zone – Msymiakos

Dédaism – Ruby My Dear

Shinto Muso-ryu – Shiken Hanzo

Shinoi – Mansour Brown

大海原の呼吸 – 小久保隆

Milk Shake – Kelis

BCWN – Krys