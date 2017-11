Sandwich Triangle – ST Trio w/ Philip Jacob Nache // 04.11.17

Ce samedi 4 novembre le trio du sandwich enlève ses chaussures, met ses chaussons et se prépare un bon cigare devant la table de mixage. Les braises fumantes, un verre de cognac dans la main droite et les lunettes dans la gauche pour mordiller le bout de ses montures. C’est un soir de grandes pompes puisque Sir Philip Jacob Nache aka Only Ca$h ou encore Sugar Daddy sera dans les studios pour une selecta à 8 mains baladeuses. L’énergumène sera excité et nous sortira quelques excentriques trouvailles. Souvent vinyle, parfois K7, exclusivement mp3, soit quelques bijoux à venir d’une obscure troupe de farfadet de la déglingue du nom de DEMORD Enregistrement. Samedi ce sera DEEP INSIDE l’UNDERGROUND avec de la VilarCA$h aka ONLY NACHE. Chantre et bijoux du collectif Vagina Dentata, en témoigne les Merguez Electronique qu’il clôture avec ses comparses de &MEUTE, c’est un dandy du caniveau qui se mêlera à nos chevaliers Tasmo, Raymond et Riposte. Le rendez-vous est pris, entre Delahousse et Philip Jacob Nache sur les coups de 20h00 entre le 93.9FM et France 2.