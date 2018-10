Sandwich Triangle – Riposte & Raymond D. Barre // 29.09.2018

Premier show de la cinquième saison, Raymond D. Barre et Riposte fignolent les tranches et les condiments pour vous proposer un mix de deux heures tout en voyage nocturne. Le métropolitain et les astronefs se baladent en bas de chez vous ou dans de lointaines galaxies. Des caniveaux crasseux et malfamés aux élixirs de jouvences, entre passé et futur le rendez-vous est pris samedi à 20h00 sur le 93.9FM et plus tard sur la page mixcloud de l’émission. Artwork by our lovely Philippe Brown.

TRACKLIST :

Part 1 – Riposte

Miles Davis – In a silent way

Maurice Ravel – Daphnis et Chloé, VII Introduction (Dutoit)

30 Oiseaux Familiers – Blue Ice

Jardin – Drop the Bass

Delroy Edwards – Banquet of wizards and warlocks

Bérurier Noir – La nuit noire

Techno Thriller – Back to Hell

Dj Prince Scream – Police funk loop

Fal Frett – Cha Pistache

Les Bavarians – Kamikaze de l’amour

Tres – Operator

Violent Quand On Aime – My Love

Lostsoundbytes – Reverse raver

Teai Benet – Two o’clock love

Jon Hassel – Caracas Night September

Oscar Brown Junior – Afro Blue

Dashiell Hedayat – Long Song for Zelda

Part 2 – Raymond D. Barre

Tabula Nul – mnésie + Francesca’s monologue

Otto – Landung

Baligh Hamdi – My Love Story

?

Maoupa Mazzocchetti – Sultan 1997

Agustín Barrios Mangoré – Las Abejas

Fourmi – Lundi mardi

Serge Blenner – Equilibre 1

Cosmos – Faerie

Il Guardiano Del Faro – Lei

Space Art – Alpha du Centaure

Mirot – Privacy

Golden Q – Fuir

René Couteau – Expliquer pourquoi

Piero Umiliani – Momento Ritmico

Can – She brings the rain

Leonard Cohen – Avalanche