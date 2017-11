Sandwich Triangle – Rendez-vous Demord // 25.11.2017

Ce samedi 25 novembre, à partir de 19h30, l’en-avant Demord Enregistrements squatte l’antenne de Radio campus Paris 93.9 FM en direct du fief électronique de la rue Amelot : le Zéro Zéro.

Ce bon vieux Julio accueille toute l’équipe de votre émission favorite :

Cette 3ème édition des Rendez-Vous Demord avec Sandwich Triangle fera la part belle à cette bande de narvalos qui lancent leur label et ils feront chauffer la wax comme on fait chauffer la braise d’un barbecue entre amis OKLM. Venez donc trinquer avec nous et dire quelques bêtises au micro pendant que l’équipe Demord s’occupera des platines !

Quelques amis de la famille et invités de choix seront également de la partie comme Basil aka Perte de Charge de Dimensional Waves ou la clique Night Drive en la présence de Théo – Merdive – Paroi et Louis / Gaston Prüffer. Les cousines, cousins, parrains, marraines et grand papys sont les bienvenus, on gardera quelques tabourets de bars, et un peu de déglingue pour eux…

Bien à vous et à samedi les chéris, en direct sur le 93.9 FM ou en live and direct au Zéro Zéro !