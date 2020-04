Sandwich Triangle – La Punta Bianca // 09.04.2020

TRACKLIST

Tabula Nul – mne sie + Francesca’s monologue

Enzo Carella – Parigi

Véronique Vincent & Aksak Maboul – I’m Always Crying

The Flowers – After dark

Haruomi Hosono & Miharu Koshi – Hotel Etoiles

Gigliola Cinquetti – Un paese vuol dire

Taeko Ohnuki – Labyrinth

Il Guardiano del Faro – Disco Divina

Sam Spence – Sunken Ship 2

Señor Coconut y Su Conjunto – Showroom Dummies

Musique Chienne – Session Acoustique_Arbre Japonais (avec Robin Arthur Girod)

WOW – Niente Di Speciale

Neşe Karaböcek – Yali Yali

Domenique Dumont – Quasi Quasi

Piero Piccioni – Let’s Dream Anyhow (1972)

Rouge gorge – Cette guerre

Toni Esposito – Rosso Napoletano

Eva Geist – Blumareciano

?

Alessandro Blonksteiner – Un Jardin

Moondog – New Amsterdam

Dominique Guiot – Wind Surf Ballad

Anne Dudley – Granite

Tito – La Vida

Panoptique – Objectif jeune

Stelvio Cipriani – La Polizia Sta A Guardare

Metro Crowd – Gas In A Wagon

Tantra – Zephyrus

Född Död – De Ensammas Hus

Sam Spence – World As One

Colin Stetson and Sarah Neufeld – The sun roars into view

Carlos Maria Trindade – The truth